Владимирэнерго обеспечил электроснабжение фельдшерско-акушерского пункта в Ковровском районе

Энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" осуществили технологическое присоединение к электросетям фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) в деревне Дмитриево Ковровского района Владимирской области.

В ходе работ по технологическому присоединению ФАП в установленные сроки были построены новые участки линий электропередачи 0,4 кВ с использованием современного самонесущего изолированного провода, с максимальной мощностью энергопринимающих устройств 26 кВт.

Новое учреждение медико-санитарной помощи будет получать электроэнергию от подстанции 110/35/6 кВ "Мелехово".

Ежегодно филиалом "Владимирэнерго" создаются условия для повышения надежности электроснабжения региона, появляются новые мощности для техприсоединения предприятий, представителей малого и среднего бизнеса, частных потребителей. Только в этом году на работы по технологическому присоединению новых потребителей была направлена существенная часть инвестиционных вложений компании – 397 млн. рублей.