Залит "первый бетон" АЭС "Руппур"

Нажатием символической кнопки началась 30 ноября 2017 года в провинции Пабна (Бангладеш) торжественная церемония заливки "первого бетона" в основание энергоблока №1 АЭС "Руппур". В церемонии приняли участие премьер-министр Народной Республики Бангладеш Шейх Хасина и генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Строительство АЭС – это давняя мечта бенгальского народа, сегодня мы стали на шаг ближе к её осуществлению. Бангладеш становится частью атомного мира: "АЭС "Руппур" будет построена с применением самых современных на сегодняшний день технологий, и мы благодарны за это России и российскому народу", - сказала премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

"Сегодня мы начинаем строить объект, жизненный цикл которого составит не менее 100 лет. Это значит, что мы закладываем основы дружбы и сотрудничества не только для нас, но и для наших детей и внуков. Точно такая же станция с инновационным блоком ВВЭР-1200 уже работает у нас в России. Мы будем строить станцию в Бангладеш с той же заботой и вниманием, как и у себя, в России", - отметил глава Росатома Алексей Лихачёв.

Для России строительство новой АЭС – это новые заказы для российских атомных предприятий, увеличение доли высокотехнологичного экспорта, новые рабочие места в России. Строительство двублочной АЭС позволяет занять не менее 12 тыс. российских специалистов – проектировщиков, инженеров, производителей оборудования, строителей, энергетиков.

В настоящее время в зарубежном портфеле заказов Росатома – сооружение 34 атомных энергоблоков в 12 странах мира.