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Отраслевые новости: В мире

Дания приняла закон, который может помешать прокладке "Северного потока-2"

Дания приняла закон, который может помешать прокладке Северного потока-2

1 декабря 2017, 10:25
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2

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Парламент Дании одобрил законопроект, который позволит запретить строительство "Северного потока — 2" в ее территориальных водах, сообщает датская газета Berlingske Tidende.

Законодатели единогласно поддержали документ. Он расширяет условия, при которых страна может отказаться от прокладки силовых кабелей и трубопроводов в своих водах.

Как пишет издание, Копенгаген теперь имеет право "принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны".

Ранее у Дании была возможность не согласовать соответствующие заявки только по соображениям безопасности и при угрозе окружающей среде.

"Пока это скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода", — отмечает газета.

Ранее технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков сообщил, что компания проработала альтернативный вариант маршрута "Северного потока — 2" на случай запрета Дании. Он длиннее основного всего на 10 километров.

Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.

Источник: РИА Новости

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