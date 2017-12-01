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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Дмитрий Медведев: "Россия рассчитывает, что в Брюсселе возобладает разум, и российские газовые проекты будут реализованы"

Дмитрий Медведев: Россия рассчитывает, что в Брюсселе возобладает разум, и российские газовые проекты будут реализованы

1 декабря 2017, 15:48
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провёл встречу с представителями 5 российских телеканалов. Глава Кабинета Министров ответил на вопросы журналистов, касающихся социальной, экономической, международной и энергетической сфер. Дмитрий Медведев затронул тему нефте-газовых доходов федерального бюджета. "Мы сейчас уже больше половины доходов, около 60%, получаем не от торговли нефтью и газом, а за счёт других источников. Но, желательно, чтобы этих источников было процентов на 80, 85, чтобы мы не так зависели от тенденций на рынке нефти", - отметил Председатель Правительства.

Отвечая на вопрос о введённых против российских энергокомпаний санкциях, Дмитрий Медведев отметил, что они направлены на ограничение поставок российского газа в Европу. Однако, по его словам, в Москве надеются на реализацию обоюдовыгодных газовых проектов. "К сожалению, наши коллеги в Брюсселе принимают решения, направленные на то, чтобы распространить на наши поставки третью газовую директиву, третий энергетический пакет. Будем надеяться, что в Европе разум возобладает, и эти газовые проекты будут реализованы, потому что они носят коммерческий характер и выгодны как для Европы, так и для России", — сказал Дмитрий Медведев.

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