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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Челябэнерго" выявили почти 380 случаев незаконных подключений к электрическим сетям в Челябинске

Энергетики Челябэнерго выявили почти 380 случаев незаконных подключений к электрическим сетям в Челябинске

1 декабря 2017, 11:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО

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С января по сентябрь текущего года специалисты производственного отделения "Челябинские городские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго" провели более 200 рейдов по выявлению фактов хищения электрической энергии. В ходе проверок обнаружено 379 случаев хищении электроэнергии и незаконного присоединения к электрическим сетям компании.

По итогам рейдов, проведенных сотрудниками службы и групп транспорта электроэнергии на территории Центрального, Советского, Курчатовского, Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов Челябинска, отключено порядка 140 незаконных присоединений к электрическим сетям "Челябэнерго". По актам безучетного и бездоговорного потребления с недобросовестных потребителей взыскан ущерб за похищенные 2 млн. киловатт-часов. В отношении граждан, уличенных в незаконном потреблении и не возместивших ущерб в добровольном порядке, ведется работа по возбуждению судебных дел: в правоохранительные органы переданы заявления о 20 случаях незаконного потребления электроэнергии.

Работа по выявлению хищений электроэнергии является одним из приоритетных направлений деятельности компании. В ходе проверок энергетики также разъясняют, что незаконные подключения небезопасны и для самих энергонарушителей. Самовольные подключения приводят к снижению качества электроэнергии, сбоям электроснабжения и могут спровоцировать пожар.

Энергетики обращаются к жителям города Челябинска и Челябинской области: каждый может предотвратить аварийное отключение света в своем доме. Позвонив по телефону доверия "Челябэнерго" (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО "МРСК Урала" 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), вы можете сообщить о фактах правонарушений в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета.

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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