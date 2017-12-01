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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики проводят диагностику энергообъектов с помощью ультрафиолета

Энергетики проводят диагностику энергообъектов с помощью ультрафиолета

1 декабря 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") Адыгейские электрические сети с начала текущего года провели диагностику 30 высоковольтных подстанций и 136 км воздушных линий электропередачи с использованием тепловизора и УФ-камеры.

По итогам диагностики были выявлены и устранены несколько дефектов на оборудовании пяти высоковольтных подстанций.

Профилактическое обследование с применением тепловизионной и ультрафиолетовой методики используют для выявления неисправностей энергообъектов на ранней стадии. С помощью инфракрасных и ультрафиолетовых лучей энергетики путем наведения тепловизора и УФ-камеры на оборудование определяют место, характер и степень повреждения. Обнаружение дефектов с помощью лучей дает возможность проводить обследование оборудования без отключения подстанций и воздушных линий электропередачи.

– Устранение дефектов оборудования на ранней стадии увеличивает его срок службы, сокращает стоимость ремонтов и снижает необходимость их проведения, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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