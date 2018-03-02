Энергосистемы Египта, Кипра, Греции и континентальной Европы свяжет HVDC соединение

20.11.2017 в Никосии в рамках официального визита в Республику Кипр состоялась встреча Президента Египта Абдель Фаттах Эль-Сиси и генерального директора компании EuroAfrica Interconnector (EuroAfrica), являющейся подрядчиком сооружения одноименного подводного HVDC соединения, Насосом Кторидесом.

По итогам встречи Абдель Фаттах Эль-Сиси заявил о принятии Египтом обязательства использовать электрическое соединение EuroAfrica. Общая протяженность соединения составит около 1 619 км, глубина укладки кабеля – до 2 965 м, предполагаемая пропускная способность – ~2 000 МВт в обоих направлениях. EuroAfrica соединит электрические сети Египта, Кипра и Греции с электрическими сетями континентальной Европы, что позволит в том числе ликвидировать энергетическую изоляцию

Абдель Эль-Сиси также заявил о готовности правительства страны в кратчайшие строки одобрить проект EuroAfrica, реализовать который предполагается в течение 36 месяцев. Дополнительно стороны договорились о регулярном информировании о ходе реализации проекта.

Ранее, 06.02.2017 в Каире был подписан Меморандум о взаимопонимании между сторонами-участниками проекта EuroAfrica (Египтом, Грецией и Кипром).