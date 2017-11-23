Филиал "Мордовэнерго" в 4 квартале продолжит реализацию инвестиционной программы

В 4 квартале текущего года в рамках инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Мордовэнерго" на 2017 год продолжается возведение энергетического производственно-технологического комплекса-сооружения - подстанции "Дракино" 110/10 кВ в Ковылкинском районе Республики Мордовия. Работы проводятся в рамках государственного контракта на технологическое присоединение, которое предполагает строительство подстанции мощностью 2х6,3 МВА, а также строительство двух отпаек от воздушной линии ВЛ 110 кВ до вновь строящейся ПС 110/10 кВ "Дракино".

В ноябре в рамках инвестиционной программы завершена замена масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные на подстанциях: ПС 110/10 кВ "Рабочая", ПС 110/10 кВ "Смольная", ПС 110/10 кВ "Тепличная", ПС 110/6 кВ "Заводская", ПС 110/35/10 кВ "Ромоданово", ПС 110/35/10 кВ "Ардатов", ПС 35/10 кВ "Чамзинка", ПС 110/6 кВ "Восточная", ПС 110/10 кВ "И-615".

До конца 2017 года объекты строительства, предусмотренные инвестиционной программой филиала "Мордовэнерго", планируется реализовать в полном объеме.