ГК "НеоТех" примет участие в ХХ юбилейной выставке "Электрические сети России"

На международной выставке "Электрические сети России 2017" группа компаний "НеоТех" представит новые проекты и испытанные временем решения. Выставка вот уже в двадцатый раз пройдет на территории ВВЦ (Москва) с 5 по 8 декабря 2017 года, в 75 павильоне выставочного комплекса.

Традиционно выставка собирает для обмена мнениями и опытом ведущих специалистов энергетической отрасли со всей России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Участники и посетители экспозиции имеют возможность познакомиться с новейшими разработками в соответствующих направления деятельности.

Группа компаний "НеоТех" представит на своем стенде В06 продукцию известных зарубежных производителей электрокомпонентов. В их числе компания Icotek, занимающаяся разработкой и производством систем кабельного монтажа, ЭМС-решений и аксессуаров к электрошкафам (в том числе Rittal) и другие.

Системы кабельного менеджмента от Icotek отличаются не только высоким качеством, надежностью, но и широтой ассортимента. Кроме стандартных систем ввода кабеля (для кабелей с разъемами и без), компания Icotek выпускает кабельные вводы, соответствующие директиве ATEX (для взрывоопасных сред), и системы менеджмента кабеля для ж/д транспорта, снабженные огнезащитой.

Также на стенде Компании будут представлены собственные разработки, предназначенные для различных объектов электроэнергетики:

силовые электрощиты и щиты автоматики и управления;

АУКРМ;

системы телемеханики.

Приглашаем вас посетить стенд группы компаний "НеоТех"!

Выставка пройдет в 75 павильоне ВВЦ. Стенд ГК "НеоТех" - B06.