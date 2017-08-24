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Новости компаний

ГК "НеоТех" примет участие в ХХ юбилейной выставке "Электрические сети России"

ГК НеоТех примет участие в ХХ юбилейной выставке Электрические сети России

1 декабря 2017, 12:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: ЛЭП-2017, НЕОТЕХ

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На международной выставке "Электрические сети России 2017" группа компаний "НеоТех" представит новые проекты и испытанные временем решения. Выставка вот уже в двадцатый раз пройдет на территории ВВЦ (Москва) с 5 по 8 декабря 2017 года, в 75 павильоне выставочного комплекса.

Традиционно выставка собирает для обмена мнениями и опытом ведущих специалистов энергетической отрасли со всей России, а также дальнего и ближнего зарубежья. Участники и посетители экспозиции имеют возможность познакомиться с новейшими разработками в соответствующих направления деятельности.

Группа компаний "НеоТех" представит на своем стенде В06 продукцию известных зарубежных производителей электрокомпонентов. В их числе компания Icotek, занимающаяся разработкой и производством систем кабельного монтажа, ЭМС-решений и аксессуаров к электрошкафам (в том числе Rittal) и другие.

Системы кабельного менеджмента от Icotek отличаются не только высоким качеством, надежностью, но и широтой ассортимента. Кроме стандартных систем ввода кабеля (для кабелей с разъемами и без), компания Icotek выпускает кабельные вводы, соответствующие директиве ATEX (для взрывоопасных сред), и системы менеджмента кабеля для ж/д транспорта, снабженные огнезащитой.

Также на стенде Компании будут представлены собственные разработки, предназначенные для различных объектов электроэнергетики:

  • силовые электрощиты и щиты автоматики и управления;
  • АУКРМ;
  • системы телемеханики.

Приглашаем вас посетить стенд группы компаний "НеоТех"!
Выставка пройдет в 75 павильоне ВВЦ. Стенд ГК "НеоТех" - B06.

Компания: Компания "НеоТех"
Эта новость часть сюжета Электрические сети России 2017
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