Генеральный директор ОАО "Электрификация" принял участие в заседании Оргкомитета IV Всероссийской недели охраны труда

Под руководством Заместителя Председателя Правительства России Ольги Голодец состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). В работе Оргкомитета принял участие генеральный директор компании-организатора выставки SAPE 2018 (Safety and Protection & Emergency) Владимир Затынайко.

Генеральной темой IV Недели, которая пройдет в следующем году с 9 по 13 апреля в Главном медиацентре г. Сочи, станут достижения и новые вызовы в сфере охраны труда.

Отвечая запросам специалистов по охране труда, производителей СИЗ, руководителей предприятий и работников Минтруда России, организаторы SAPE 2018 предлагают широкие возможности для презентации современных технологий и успешных проектов. Выставка, которая пройдет в рамках ВНОТ в четвертый раз уже заслужила репутацию уникального полигона для испытания и демонстрации средств индивидуальной защиты.

Именно поэтому в ходе работы Оргкомитета IV Всероссийской недели охраны труда В. Затынайко предложил пригласить к участию в экспозиционной зоне представителей крупнейших предприятий ведущих отраслей промышленности России. "Эти компании являются экспертами в области практического применения разработок и технологий, направленных на сохранение жизни и снижение травматизма – уверен Владимир Затынайко. - Службы охраны труда не просто оценивают СИЗ в процессе эксплуатации, но и адаптируют разработки к конкретным условиям производства, дают обратную связь разработчикам и производителям. Обмен опытом, подкрепленный возможностью оперативного проведения испытаний, несомненно будет чрезвычайно полезен для участников дискуссии".

Активная подготовка к "SAPE 2018" ведется уже сейчас. По данным на 29 ноября (за полгода до начала мероприятия) более 80 компаний подтвердили участие в выставке и забронировали 2 280 кв.м. экспозиционной площади. Среди них крупнейшие российские производители СИЗ: Восток-Сервис, РОСОМЗ, ФПГ Энергоконтракт, Техноавиа, Скинкеа. А также известные игроки мирового рынка - 3М, Ansell, UVEX, Honeywell, Dupont, Ejendals.

Самая актуальная информация о подготовке выставки, новых экспонентах и дополнительных возможностях участников и гостей публикуется на сайте www.sape-expo.ru

Ознакомиться с сообщением пресс-центра Минтруда России о заседании Оргкомитета ВНОТ можно здесь http://rosmintrud.ru/labour/safety/260