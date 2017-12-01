Ингушские энергетики в этом году снизили потери почти на 3 млн кВт.ч

В филиале МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" снижение уровня потерь электроэнергии при передаче по сетям является важнейшим направлением работы. "Низкий уровень потерь напрямую связан с надежностью функционирования всего сетевого комплекса, - говорит директор филиала Султан Цечоев. - Именно поэтому работу по их снижению мы ставим на первое место по значимости".

В текущем году потери в распределительной сети республики составили 31,35 %, что на 0,4 % меньше утвержденных плановых показателей и на 1,5 % меньше значения 2016 года.

Фактические потери определяются как разность между поступившей и потребленной электроэнергией и делятся на два вида – технологические и нетехнические. Технологические потери обусловлены физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии. В Ингушетии традиционно высокий уровень потерь из-за большого износа электросетевого оборудования и низкого уровня электрификации районов новостроек в населенных пунктах. Несмотря на это, техпотери компании постепенно снижаются: в 2016 году они составили 24,1 %, ожидаемая цифра в 2017 – 21,79 %, то есть на 2,22 % ниже показателя годом ранее. Для примера – сэкономленной электроэнергии (9 млн 842 тыс. кВт.ч) достаточно чтобы обеспечивать электроснабжение в течение месяца Малгобекского района республики, в котором проживает более 60 тысяч человек.

Достигнутый результат – следствие реализации ряда организационных и технических мероприятий, в числе которых – модернизация оборудования линий и подстанций, совершенствование систем расчетного и технического учета, установка новых приборов учета, замена трансформаторов, проводов на большее сечение на перегруженных ЛЭП, неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) в местах наибольших потерь электроэнергии, а также мероприятия по отключению трансформаторов в отсутствие нагрузки.

Но наиболее болезненная для энергетиков тема – это нетехнические или коммерческие потери. Они определяются разностью между фактическими и технологическими потерями на каждом уровне напряжения. Их основная составляющая — хищения электроэнергии. Наибольшее число хищений и наибольшие объемы похищаемой электроэнергии фиксируют в бытовом секторе.

Вариантов уйти от ненадлежащего исполнения обязательств по оплате за потребленную электроэнергии у конечных потребителей много: вмешательство в работу и нарушение целостности приборов учета, набросы на провода, подключение к чужим объектам, отсутствие договоров на технологическое присоединение и энергоснабжение. Задача сетевой компании — бороться с подобными фактами.

Меры, зарекомендовавшие себя, как наиболее действенные — проверки приборов учета, оперативное проведение мероприятий по отключению потребителей, имеющих задолженность по оплате за использованную электроэнергию, судебные разбирательства с недобросовестными потребителями, работа уведомительного характера, направленная на предупреждение фактов воровства и повышения уровня сознательности потребителей.

Значительный эффект дают рейды по пресечению неучтенного потребления энергоресурса. По результатам мероприятий, проведенных с января по сентябрь, специалистами филиала МРСК Северного Кавказа – "Ингушэнерго" составлено 164 акта безучетного потребления на 3 628 млн кВт.ч или 11,6 млн рублей. Выявлено 22 потребителя, осуществляющих бездоговорное потребление, составлены акты на сумму 7,8 млн рублей, с объемом потребления 1,4 млн. кВт*ч.

Проблема снижения коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях. Почему это важно не только для энергетической компании? Во– первых, рост коммерческих потерь приводит к повышению тарифов на электроэнергию. Во – вторых, при хищениях электроэнергии часть мощности оказывается неучтенной, что приводит к превышению максимально допустимой нагрузки, что, в свою очередь, способствует угрозе возникновения аварийных ситуаций в электроустановках и чревато нежелательными последствиями — пожарами, электротравмами и т. д.

"Обыватель хищения электроэнергии, отказ платить по счетам рассматривает исключительно как финансовые убытки энергопредприятия, упущенная энергетиками выгода. На самом деле хищения электроэнергии — это перепады напряжения, отключения электроэнергии, ветхие сети и многое другое. Проще говоря, воровство ресурса — это гол в свои собственные ворота", — комментирует директор энергопредприятия.

Речь идет о том, что экономию от снижения потерь можно было бы направить на техническое переоснащение сетей, совершенствование организации передачи и распределения электроэнергии, повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, уменьшение тарифов на электроэнергию.

"Сегодня в общем объеме потерь доля коммерческих оценивается в размере около 9 %. Это хороший показатель. Для сравнения 2 – 3 года назад эта цифра составляла 12 %. Думаю, в ближайшие несколько лет нам удастся достичь действительно хороших показателей и стабилизировать ситуацию", — отмечает Султан Цечоев.