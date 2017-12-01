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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" провело День презентаций в учебном комплексе компании

Ленэнерго провело День презентаций в учебном комплексе компании

1 декабря 2017, 16:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело День презентаций в учебно-тренировочном комплексе компании в Терволово. Крупнейшие отечественные производители электротехнического оборудования представили на мероприятии системы постоянного и переменного оперативного тока различных типов и оборудование для них.

В Дне презентаций приняли участие представители крупнейших компаний-производителей систем постоянного и переменного оперативного тока со всей России, а также представители профильных подразделений, филиалов ПАО "Ленэнерго" и смежных сетевых компаний региона.

Участники Дня презентаций рассказали о своих новых разработках, внедренных инновационных решениях и о современных требованиях, предъявляемым к аккумуляторным батареям, щитам постоянного тока, зарядно-подзарядным устройствам, инверторам, стабилизаторам, а также о типовых решениях построения систем оперативного постоянного тока.

"Ленэнерго" проводит Дни презентаций с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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