"Ленэнерго" провело День презентаций в учебном комплексе компании

ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") провело День презентаций в учебно-тренировочном комплексе компании в Терволово. Крупнейшие отечественные производители электротехнического оборудования представили на мероприятии системы постоянного и переменного оперативного тока различных типов и оборудование для них.

В Дне презентаций приняли участие представители крупнейших компаний-производителей систем постоянного и переменного оперативного тока со всей России, а также представители профильных подразделений, филиалов ПАО "Ленэнерго" и смежных сетевых компаний региона.

Участники Дня презентаций рассказали о своих новых разработках, внедренных инновационных решениях и о современных требованиях, предъявляемым к аккумуляторным батареям, щитам постоянного тока, зарядно-подзарядным устройствам, инверторам, стабилизаторам, а также о типовых решениях построения систем оперативного постоянного тока.

"Ленэнерго" проводит Дни презентаций с 2014 года. Цель мероприятия – активизация производства технически перспективных и коммерчески привлекательных инновационных продуктов и услуг, внедрение конкурентоспособных разработок, готовых продуктов, технологий и услуг в электросетевом комплексе.