На Приморской ГРЭС отремонтированы восемь из девяти запланированных к ремонту в 2017 году энергоблоков

На Приморской ГРЭС Лучегорского топливно-энергетического комплекса (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") завершен ремонт энергоблока № 5 мощностью 210 мегаватт – восьмого из девяти запланированных к ремонту в 2017 году энергоблоков станции. Всего в этом сезоне будет отремонтировано 9 турбин, 13 энергетических котлов.

В ходе работ на котлоагрегате блока № 5 выполнен ремонт дымососов, шнековых транспортеров, дутьевых вентиляторов. По турбине – ремонт системы регулирования и парораспределения, вакуумной системы, насосов, арматуры.

Кроме того, в период ремонта микропроцессорная система автоматического регулирования частоты и мощности (САРЧМ) блока № 5 была интегрирована в систему ДГК. Работы выполнены генеральным подрядчиком ООО "Эмерсон" с помощью специалистов цеха тепловой автоматики и измерений Приморской ГРЭС. Теперь в энергокомпании могут отслеживать данные о технологическом оборудовании блока в режиме реального времени по 102 параметрам.

САРЧМ, выполненная на базе программно-технического комплекса "Овация", была внедрена на блоке № 5 год назад. Она обеспечивает эффективную и безопасную работу основного и вспомогательного оборудования во всех режимах эксплуатации. "Применение аппаратуры ПТК "Овация" позволило создать такие алгоритмы схем, с помощью которых на станции впервые был полностью автоматизирован пылеугольный котел с мелющими вентиляторами. За год эксплуатации система показала себя с наилучшей стороны – энергоблок поддерживает заданную нагрузку и частоту тока в ОЭС Востока без вмешательства оперативного персонала", - говорит начальник цеха тепловой автоматики и измерений Приморской ГРЭС Юрий Конев.

На данный момент на электростанции завершен ремонт блоков №№ 2, 6, 7, 9, 4, 3, 8, 5. Также капитально отремонтирован автотрансформатор 3АТ с выкаткой из штатной рабочей ячейки и снятием колокола. В результате выполненного капремонта возросла надежность выдачи электрической мощности энергоблоков 100 МВт в ОЭС Востока и связи между открытыми распределительными устройствами напряжением 110 и 220 кВ Приморской ГРЭС.

В целом ремонтная кампания завершится 30 декабря 2017 года с окончанием текущего ремонта блока № 1.

