Новокузнецк может стать пилотным городом для внедрения новой модели рынка тепла

В Новокузнецке прошёл круглый стол "Внедрение современных подходов для реформирования теплоснабжения региона: новые возможности". Возможности привлечения инвестиций в теплоснабжающую отрасль, которые открывают изменения и дополнения Федерального закона "О теплоснабжении", обсудили эксперты, депутаты, представители федеральных и местных органов власти, представители общественных организаций.

Как отметил во вступительном слове депутат Государственной Думы РФ Виктор Зубарев, российская теплоэнергетика сегодня нуждается в колоссальном объёме средств на модернизацию: до 2025 года потребность в инвестиционных ресурсах оценивается более чем в 2,3 трлн рублей. При этом существующего финансирования недостаточно.

– Изменения и дополнения закона "О теплоснабжении" предполагают переход от государственного регулирования тарифов в системе теплоснабжения к установлению предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя, которая определяется ценой поставки тепла от альтернативного источника, ценой альтернативной котельной. Важно, что закон меняет роль единой теплоснабжающей организации, которая будет не просто единым поставщиком тепловой энергии в зоне своей ответственности, но и единым центром ответственности в системе теплоснабжения города.

Заместитель директора Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ Алексей Храпков обратил внимание участников круглого стола на то, что законодательные инициативы призваны отвечать на текущие вызовы для централизованного теплоснабжения – децентрализацию тепловых мощностей (в том числе из-за неудовлетворённости уровнем надёжности и качества теплоснабжения), неэффективность теплоснабжения, высокие затраты, покрываемые из бюджета, возможности которого на пределе, и главное – отсутствие стратегических инвестиций в отрасль.

– При выручке теплоснабжающей отрасли в 2,5 трлн рублей, это 1,5 % ВВП, объем инвестиций в 2015 году составил менее 900 млрд рублей, – привёл цифры Алексей Храпков. – По данным Минэкономразвития, объем амортизационных отчислений в отрасль находится на уровне 4%, при этом объем средств, направляемых на реновацию основных фондов – всего на уровне 1%.

Заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов подтвердил, что ситуация в системе ЖКХ, в теплоснабжении городов региона сложная, запас прочности, заложенный ещё в советские времена, исчерпывается. Дмитрий Кудряшов выразил мнение, что модель альтернативной котельной может заинтересовать инвесторов, которые, оценив тарифные решения, свои возможности, смогут предложить муниципалитетам долгосрочные инвестиционные проекты в конкретных городах.

– Сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы сохранять теплоснабжение региона в стабильном состоянии, устранять аварийные ситуации, - отметил Дмитрий Кудряшов. – Город Новокузнецк в этом смысле на особом контроле. Поэтому хотелось бы предложить Минэнерго сделать расчёты по методу альтернативной котельной в Новокузнецке, рассмотреть варианты, как можно реализовать новую модель рынка тепла в городе.

В своём выступлении глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов, сделал акцент на том, что южная столица Кузбасса – это город, в котором отражаются все типичные проблемы российского теплоснабжения.

– Мы имеем изношенную инфраструктуру, теплоисточники, которые строились в 30-ые годы. Можно сказать, что из сетей сейчас мы выжимаем последнее, – отметил Сергей Кузнецов. – Плюс проблема системы платы граждан, когда горожане платят до 70% за потребленные энергоресурсы. У бюджета есть проблемы с компенсацией выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. Из 17 млрд бюджета города объем выплат по КВД составляет 2,5 млрд ежегодно, плюс шлейф дебиторской задолженности за прошлые годы. Поэтому метод альтернативной котельной видится нам крайне интересным, мы будем пытаться найти способы, чтобы применить его в Новокузнецке. Сегодня мы создали рабочую группу с привлечением поставщиков ресурсов, представителей сетевых организаций, ее задача – разработка дорожной карты, определение эффективности внедрения новых методов на долгосрочный период.

Продолжая тему о состоянии теплоснабжения Новокузнецка, генеральный директор Сибирской генерирующей компании Михаил Кузнецов обозначил позицию энергохолдинга как основной ресурсоснабжающей организации города и как потенциального инвестора.

– Если мы продолжим работать в рамках существующей тарифной парадигмы "затраты плюс", то кроме убытков, проблем, растущих как снежный ком, мы ничего не найдем, – отметил Михаил Кузнецов. – Ценообразование нужно переводить на другие основы, с понятной долгосрочной ценой на тепло, при этом извлекать зашитые в системе резервы, применять нестандартные инженерно-технические решения. У нашей компании такой опыт уже есть, в Рубцовске Алтайского края. Там мы практически закончили реализацию проекта с технической точки зрения весьма нестандартного, вложив порядка 2 млрд рублей, а если бы работали "по учебнику", затраты были бы в разы больше. При этом у нас была мотивация – договорённость с властью об установке долгосрочного тарифа. Проблемы Новокузнецка видны даже невооружённым глазом: из тепловых камер повсеместно идут тепловые потери, такого я не наблюдал ни в одном из городов присутствия компании, плюс неэффективная газовая ТЭЦ и множество других проблем. Вместе с тем существуют амбициозные проекты: с 2014 года мы просчитываем варианты замещения Центральной ТЭЦ мощностями Кузнецкой ТЭЦ. Если мы совместим контуры, то уберем неэффективный теплоисточник, повысив эффективность Кузнецкой ТЭЦ. Вариантов замещения несколько. Одно из решений – вести тепломагистраль фактически в обход города. Затраты – порядка 5 млрд рублей. Это предварительные расчеты, как только мы будем понимать, что у нас есть перспектива договориться с городом и выйти на этот проект, мы посчитаем его с большим качеством и точностью, оценим затраты и экономическую эффективность. Для Новокузнецка еще крайне важно уйти от значительных бюджетных дотаций: как только жители города будут платить за полученные ресурсы полностью, как это делают потребили в других регионах нашего присутствия, этот проект будет для нас интересным.

Также в ходе дискуссии было высказано и поддержано мнение о том, что необходимо усиливать информирование руководителей регионов, муниципалитетов, общественность, потребителей о происходящем реформировании теплоснабжающей отрасли, сути изменений в федеральном законе "О теплоснабжении", новой модели рынка тепла, принципов ценообразования по методу альтернативной котельной и преимуществ от ее внедрения в отдельном субъекте.

Предложения и рекомендации по итогам круглого стола будут учтены в процессе разработки и утверждения подзаконных актов – для эффективного реформирования отрасли и создания новых возможностей для всех ее участников.