Ноябрьский всплеск оптимизма производителей не находит существенных оснований

В ноябре 2017 года опросы ИЭП имени Егора Гайдара зафиксировали резкий скачок спроса на продукцию компаний обрабатывающей промышленности и рост показателей выпуска. При этом в институте не видят фундаментальных оснований для таких улучшений, объясняя изменение истощением запасов компаний. Индекс предпринимательской уверенности Росстата и в добыче, и в обработке в ноябре оставался отрицательным.

После того как в октябре рост промпроизводства в годовом выражении обнулился, аналитики и чиновники экономического блока правительства стали скромнее оценивать перспективы последних месяцев года. Но если верить данным свежего опроса ИЭП имени Егора Гайдара представителей обрабатывающих компаний, вероятность того, что в ноябре выпуск продемонстрирует заметный положительный результат, выросла. По данным ИЭП, в ноябре показатели фактических продаж и их прогнозы, как исходные, так и с учетом сезонности, показали явную положительную динамику (см. график). Одновременно прогнозы спроса в декабре 2017 года достигли многолетнего максимума. Удовлетворенность спросом выросла до 66%, что также стало многолетним пиком (большей она была лишь в 2007–2008 годах).

На фоне взлета оценок спроса опросы ИЭП регистрируют и резкий рост выпуска в ноябре и планов выпуска до конца года. "После минус трех пунктов в октябре (худшее значение 2017 года) показатель (производства.— “Ъ”) вышел на плюс 11 пунктов в ноябре (лучшее значение года). Очищенный от сезонности баланс (производственных планов.— “Ъ”) вырос за месяц с плюс 15 до плюс 26 пунктов, выйдя на многолетий максимум, как и прогнозы спроса",— отмечают авторы исследования.

Схожая попытка "вырваться из болота затяжного кризиса" во втором квартале 2017 года не увенчалась успехом, напоминают в ИЭП. Автор исследования Сергей Цухло признал в разговоре с “Ъ”, что "много раз перепроверил данные и сам ими удивлен". По его мнению, скачок показателей может объясняться тем, что, не дождавшись необходимых для выхода из стагнации уровней спроса, компании стали распродавать запасы готовой продукции, которые в ноябре фактически обнулились. "В условиях сохраняющегося оптимизма относительно будущего рост спроса и выпуска в ноябре может объясняться пополнением запасов",— допускает он, не находя другого объяснения такой динамке.

Заметим, что индекс предпринимательской уверенности Росстата с учетом сезонности в ноябре (как и в октябре, когда была зафиксирована остановка увеличения промпроизводства) показывал рост, оставаясь, впрочем, отрицательным и в обработке, и в добыче. В то же время опросы Росстата фиксируют в ноябре ухудшение оценок спроса в обработке и незначительное улучшение в добыче. При этом ожидаемая динамика выпуска в ближайшие три месяца в обработке снижается с апреля, а в добыче — с июля 2017 года.

Вероятный всплеск промышленного роста в ноябре вряд ли окажется устойчивым и не сильно повлияет на общую картину года, хотя, по словам Сергея Цухло, в Минэкономики очень рады данным его последнего опроса. В самом министерстве на запрос "Ъ" об оценке текущего состояния промышленности не ответили.

Источник: Коммерсант