ОДК приняла концепцию развития системы менеджмента качества

Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Госкорпорацию Ростех, приняла концепцию развития системы менеджмента качества (СМК). Документ определяет основные направления ее совершенствования на период до 2025 года и обеспечивает единый подход к созданию и функционированию СМК предприятий холдинга.

Главной стратегической целью ОДК в области качества является максимальное удовлетворение требований заказчиков и поставка продукции, соответствующей отечественным и международным стандартам. Концепция развития СМК будет реализовываться по пяти основным направлениям: продукция, процессы, персонал, потребители, поставщики.

По направлению "Продукция" среди основных мероприятий концепции СМК можно выделить: совершенствование корпоративной системы управления качеством с распространением ее на уровень цехов и участков предприятий; внедрение информационных систем управления конфигурацией изделия в производстве; организацию проектной работы по повышению качества продукции на предприятиях. В рамках направления "Процессы" ключевое значение будет иметь сертификация деятельности корпорации по производству и техническому обслуживанию авиационной техники в соответствии с требованиями российских и международных авиационных правил.

Кроме того, предусмотрены мероприятия по внедрению корпоративной процедуры управления претензиями потребителей к качеству поставляемой продукции.

Важная роль уделяется и развитию компетенций персонала ОДК в области качества. В частности, планируется создание информационной системы управления компетенциями персонала в области качества, а также внедрение корпоративных учебных программ по качеству и сертификации производственной деятельности.

Концепция соответствует стратегии авиационного кластера Ростеха, которая предполагает в том числе всестороннее развитие системы менеджмента качества.

В июле 2017 года ОДК успешно прошла сертификацию в центре сертификации "Ростех-Сертификат" и подтвердила соответствие системы менеджмента качества требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ 0015-002-2012 применительно к разработке, производству, испытаниям, установке, монтажу, техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации продукции. Сертификат был торжественно вручен директору ОДК по качеству Сергею Антропову генеральным директором "РТ-Техприемки" Владленом Шориным в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017.