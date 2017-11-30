Оптика в коттедж: цифровые сервисы "Ростелекома" впервые стали доступны жителям частного сектора в Кузнецке Пензенской области

"Ростелеком" завершил реализацию собственного инвестиционного проекта по строительству оптической сети связи в коттеджном поселке г. Кузнецка Пензенской области. В результате жители 96 частных домов в районе нефтебазы получили доступ к высокотехнологичным сервисам компании – интернету, интерактивному телевидению и цифровой телефонии.

Сеть связи построена с применением технологии GPON со скоростью доступа до 1 Гб/с. Работа над проектом проходила в несколько этапов. На первоначальном – от ближайшего узла доступа в интернет была проложена магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), на втором – произведена разводка распределительных сетей по коттеджному поселку, включая дома по улицам Тульская, Волжская, Самарская, Тверская, Рижская, Вольская и Тополиная. Общая протяженность всех участков ВОЛС составила 4,2 км.

Созданная телекоммуникационная инфраструктура сделает проживание в коттеджном поселке более комфортным. Оптика, заходящая сразу в дом, позволяет получать любые сервисы на высокой скорости передачи данных. Это может быть интерактивное телевидение с возможностью просмотра фильмов и телеканалов в HD-качестве или услуга "Видеонаблюдение". Кроме того, жители могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому для подключения управляемых устройств, отвечающих за воду, освещение, электричество и пожарную сигнализацию.

"Это первый проект по подключению коттеджей к оптике во втором по величине городе региона. Поселок в районе нефтебазы, который находится в границах Кузнецка, но удален от его центра, получил современную сеть связи с большим заделом на будущее. Технология GPON оптимальна для этого сегмента и позволяет владельцам частных домов пользоваться услугами в любом объеме и с высоким качеством",- прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО "Ростелеком" Лев Дятлов.

"Ростелеком" первым из региональных операторов начал осваивать новые рыночные ниши – подключать к оптике коттеджные поселки. Подобные проекты уже реализованы в пензенских микрорайонах "Сосновка", "Междуречье", "Бугровка", а также в охраняемых поселках "Золотая подкова" и "Дубрава".