"Примтеплоэнерго" намерено оплатить энергетикам всего 8% от отпущенных ресурсов

После введения ограничительных санкций на административно-хозяйственные и второстепенные объекты "Примтеплоэнерго" направило в адрес ПАО "ДЭК" очередной график платежей. В соответствии с ним теплоснабжающее предприятие в ноябре-декабре планирует оплатить 44,5 млн рублей при суммарном потреблении в объеме 250 млн рублей, т.е. всего 8% от объёма задолженности. Напомним, на 25 объектах краевого теплоснабжающего предприятия "Примтеплоэнерго" на территории Приморья продолжают действовать введённые 20 ноября ограничения поставок электроэнергии. Ограничения не касаются объектов, отвечающих за теплоснабжение.

В ноябре энергокомпания в счёт оплаты за потребленную электроэнергию получила всего 14 млн рублей при месячном потреблении в объеме 120-130 млн рублей. При этом задолженность на 1 декабря 2017 г. уже составит 579 млн рублей. При сохранившейся тенденции неплатежей она к концу года может приблизиться к рекордной сумме – 700 млн рублей. За текущий год долг увеличится на 46%. Безусловно, предлагаемый краевым предприятием график погашения не может быть принят, так как приведёт к еще большему увеличению задолженности.



"ДЭК" не имеет возможности кредитовать недобросовестных потребителей особенно в период несения энергосистемой максимальных нагрузок. Такие крупные неплатежи приводят к нехватке оборотных средств для расчета с тепловыми и гидроэлектростанциями, вырабатывающими энергию, а также с электросетевыми организациям, доставляющими электроэнергию до потребителей. Своевременные платежи важны для формирования необходимых запасов топлива, материалов для бесперебойной работы энергооборудования.

"ДЭК" примет все меры, предусмотренные действующим законодательством. Энергетики не намерены снимать ограничительные санкции до тех пор, пока не будут предложены действенные механизмы урегулирования критической ситуации, и денежные средства в достаточном объеме не начнут поступать в адрес энергокомпании.