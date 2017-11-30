Природа электричества

Система экологического менеджмента ПАО "МРСК Сибири" (входит в Группу компаний ПАО "Россети") соответствует международному стандарту ГОСТ Р ИСО 14001:2016.

МРСК Сибири прошла добровольный сертификационный аудит: в течение месяца в исполнительном аппарате компании, аппаратах управления, производственных отделениях и РЭС филиалов "Омскэнерго", "Кузбассэнерго – РЭС" и "Алтайэнерго" независимые специалисты по сертификации вели комплексную проверку.

Результаты экспертизы подтвердили, что компания успешно решает такие серьезные задачи в сфере охраны окружающей среды, как минимизация вреда от отходов производства (передача отработавших срок эксплуатации статических конденсаторов на захоронение) и защита птиц от поражения электрическим током (оснащение ЛЭП специальными птицезащитными устройствами).

– МРСК Сибири как социально ответственная компания уделяет большое внимание вопросам охраны окружающей среды. Мы понимаем: экологическая безопасность электроустановок – это вклад компании в здоровое будущее, как минимум, девяти сибирских регионов, а если мыслить масштабнее, - всей планеты, - говорит генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов.