Прокуратура Псковской области намерена заблокировать 32 сайта продавцов "модифицированных" счетчиков электроэнергии

Специалисты службы безопасности филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" проводят мониторинг сети Интернет по выявлению сайтов, предлагающих различные способы хищения электроэнергии. В конце ноября "Псковэнерго" обратилось в областную прокуратуру с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении 32 конкретных информационных ресурсов, реализующих "модифицированные" счетчики электроэнергии. Продавцы "новинок" открыто рекламируют счетчики со встроенными в них дополнительными микросхемами, чью работу можно дистанционно останавливать и искажать без прекращения электроснабжения абонента.Установка предлагаемых устройств приводит к безучетному потреблению электроэнергии и неоплате пользователями фактически использованного энергоресурса. "Это однозначно является противоправным деянием, за которое предусмотрена как административная (ст. 7.19 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 165 УК РФ)", - напомнили в службе безопасности "Псковэнерго". Так, в прошлом месяце одному предприимчивому владельцу "чудо-счетчика" в Палкинском районе пришлось заплатить энергокомпании более 200 тыс. рублей – такова оказалась сумма расчета объема безучетного пользования им электроэнергии в соответствии с действующим законодательством.Стоит также отметить, что при использовании таких индивидуальных приборов, неучтенный потребленный коммунальный ресурс учитывается, тем не менее, общедомовыми приборами учета. Таким образом, бремя оплаты за неучтенное кем-то потребление ложится на всех остальных добросовестных собственников помещений многоквартирного дома.В областной прокуратуре согласились с доводами энергокомпании и признали размещенную на указанных 32 сайтах информацию запрещенной к распространению."Доступ к подобной информации противоречит положениям Конституции РФ и федеральному законодательству,- подчеркнули в ведомстве. Это нарушает публичные интересы государства, заключающиеся в борьбе с правонарушениями и преступлениями, а также интересы неопределенного круга лиц – поставщиков ресурсов и собственников многоквартирных домов, страдающих от неучтенного потребления электроэнергии отдельными гражданами и организациями". В настоящее время прокуратура Псковской области направила в суд заявление о блокировке всех выявленных службой безопасности "Псковэнерго" 32 интернет-сайтов, склоняющих пользователей к совершению преступлений."Псковэнерго" напоминает об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни.Если вы столкнулись с резким увеличением показаний счетчика при стабильном уровне потребления электроэнергии, значительной суммой в квитанции за общедомовые нужды, участившимися случаями падения напряжения (тусклым свечением ламп накаливания, срабатыванием приборов бесперебойного питания) или стали свидетелями присутствия на территории энергообъектов человека без формы электромонтера – сообщите о своих опасениях специалистам энергокомпании на телефон доверия в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон "горячей линии" МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52. Конфиденциальность гарантируется.