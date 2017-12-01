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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Псковэнерго" обеспечило дополнительную мощность заводу пищевых продуктов в Опочке

Псковэнерго обеспечило дополнительную мощность заводу пищевых продуктов в Опочке

1 декабря 2017, 15:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" обеспечил дополнительную мощность Заводу пищевых продуктов в Опочке. Как сообщили в отделе технологического присоединения энергокомпании, предприятию по производству нескольких видов майонеза, майонезных соусов и столовой горчицы была выделена запрашиваемая мощность от подстанции 110 кВ "Опочка".

Заказчиком на выделение дополнительной мощности и повышение надежности электроснабжения своему филиалу в Опочке выступил Псковский молочный комбинат. Как рассказал начальник РЭС №1 Западных электрических сетей "Псковэнерго" Александр Смирнов, для создания внешней схемы электроснабжения здесь была построена блочно-модульная комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, изготовленная по индивидуальному заказу на Псковском заводе электротехнического оборудования. Электроснабжение развивающегося предприятия теперь будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ.

Как пишет районная газета "Красный МАЯК", на торжественном пуске в эксплуатацию новой современной подстанции директор завода Елена Грезнева рассказала о многолетних конструктивных отношениях со специалистами Западных электрических сетей "Псковэнерго". "Энергетики очень ответственно отнеслись к вводу в строй новой трансформаторной подстанции, так что это стало нашим совместным проектом, - подчеркнула она. Вместе со специалистами нашего предприятия они выполнили все свои работы в запланированные сроки".

Добавим также, что новая подстанция задействована в схеме электроснабжения еще ряда жилых домов районного центра на улице Гагарина.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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