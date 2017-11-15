"Расти пока молодой!" с ГК "Москабельмет": компания приняла участие в Ярмарке вакансий для молодых специалистов

30 ноября в национальном исследовательском университете "МЭИ" состоялась Ярмарка молодежных вакансий "Твоя карьера. Осень 2017". Студенты получили возможность узнать о программах развития молодых специалистов и стажировках в ведущих российских компаниях, в том числе, и в ГК "Москабельмет".

Наиболее востребованными на рынке труда сегодня являются инженерные и технические профессии, доля трудоустройства выпускников такого профиля превышает 80%. При этом для молодых специалистов важно строить свою карьеру в компании, которая заинтересована в развитии профессиональных навыков своих сотрудников, и готова вкладывать ресурсы в дополнительное образование и повышение квалификации кадров. Одним из таких предприятий по праву считается ГК "Москабельмет": на предприятии действует собственный учебно-производственный центр, разрабатываются и внедряются программы корпоративного обучения для молодежи.

В ходе работы Ярмарки молодежных вакансий студенты МЭИ узнали о возможностях построения карьеры в ГК "Москабельмет", о специфике работы предприятий группы, а также о возможности прохождения стажировки и производственной практики в компании. Вакансии предприятия вызвали живой интерес у студентов, – прежде всего, за счет перспектив профессионального и карьерного роста. Благодаря активному сотрудничеству компании с центром занятости молодежи и профильными ВУЗами в штат ГК "Москабельмет" ежегодно приходят несколько десятков молодых специалистов, а программы стажировки и развития помогают им быстро адаптироваться к производственным процессам и стать настоящими профессионалами своего дела.

В конце октября в МЭИ также проходил Форум карьеры, в котором также принимала участие ГК "Москабельмет". В ходе мероприятия более 300 студентов 3-5 курсов смогли ознакомиться с предложениями крупнейших промышленных предприятий из различных отраслей по предоставлению мест для стажировки студентов старших курсов.

"Специалисты технических направлений – это те люди, от которых по большей части зависит развитие промышленности в стране, а значит и рост экономики в целом, – говорит Павел Валерьевич Моряков, генеральный директор "Москабельмет". – ГК "Москабельмет" приглашает молодых специалистов стать частью нашего профессионального и дружного коллектива. Опыт работы на одном из крупнейших в кабельно-проводниковой отрасли предприятий станет хорошим началом успешной карьеры для любого выпускника технического ВУЗа".