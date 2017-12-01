"Росатом" выбрал для ветра "РусГидро"

"ВетроОГК" начала подготовку к строительству ветроэлектростанций в Адыгее для оптового энергорынка: проектировщиком первых 150 МВт станет консорциум российского "Мособлгидропроекта" с финнами и датчанами. Строительство ветряков может начаться весной 2018 года.

"ВетроОГК" (входит в Росатом) выбрала проектировщика для первых 150 МВт ветроэлектростанций (ВЭС) в Адыгее, сообщил во вторник в кулуарах выставки WindEurope в Амстердаме замгендиректора компании Андрей Демчук. Проектантом будет консорциум входящего в "РусГидро" "Мособлгидропроекта", финской Peikko (фундаментные работы) и датской DIS. Проектные работы должны быть завершены в марте 2018 года. Как уточнил господин Демчук, работы по выделению земельных участков под ВЭС в Адыгее завершены.

Адыгейские проекты входят в первые 610 МВт ВЭС, которые "ВетроОГК" получила в 2016 году на отборе проектов зеленой энергетики для оптового энергорынка (общий портфель ВЭС компании — 970 МВт). Инвестиции в ВЭС (примерно 143 тыс. руб. за кВт мощности) предполагается возвращать в течение 15 лет за счет договоров на поставку мощности (ДПМ ВИЭ). ДПМ ВИЭ предполагают локализацию комплектующих, технологическим партнером "ВетроОГК" выбрана нидерландская Lagerway (должна создать СП с "Новавинд" — дивизионом "Росатома", отвечающим за новые неатомные технологии). Суммарные инвестиции в программу создания ВЭС и завода по производству комплектующих в РФ в "ВетроОГК" оценили в $2 млрд.

Конкурентами "ВетроОГК" в сегменте строительства ветропарков являются финская Fortum и итальянская Enel. Технологическим партнером "Фортум Энергии" (совместный фонд Fortum и "Роснано") станет датская Vestas, которая планировала нарастить локализацию до 65% к 2019 году (в РФ будет производить лопасти и башни ВЭУ). В течение пяти лет фонд инвестирует около 30 млрд руб. в строительство 1 ГВт ветряков. В первом квартале 2018 года Fortum планирует ввести свой первый ветропарк в Ульяновской области (35 МВт). Технологическим партнером Enel станет Siemens Gamesa — крупнейший в мире производитель ВЭУ, созданный в нынешнем году при слиянии испанской Gamesa и ветроактивов немецкого энергоконцерна. Портфель Enel в России — 291 МВт ВЭУ.

Источник: Коммерсант