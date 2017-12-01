Руководители компаний "Т Плюс" в Удмуртии приняли участие в конференции "Энергетика и Энергоэффективность-21 век

28 ноября в Ижевске состоялась VII Межрегиональная конференция "Энергетика и энергоэффективность – 21 век". Мероприятие прошло при официальной поддержке Правительства Удмуртской Республики, Министерства энергетики и ЖКХ УР, АНО "Агентство по энергосбережению УР". Участниками конференции стали более 250 представителей различных организаций и учреждений. В том числе - руководители компаний "Т Плюс" в Удмуртии, которые рассказали о реализации задач по энергоэффективности в тепло- и электроэнергетике.

В пленарном заседании конференции приняли директор Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс" Дмитрий Фёдоров, директор Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Денис Детинкин, технический директор Удмуртского филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов, директор Удмуртского филиала ООО "ЕЭС-Гарант" Алексей Рейтенбах.

Дмитрий Федоров, приветствуя участников конференции, отметил, что тема энергосбережения для компании сегодня одна из основных. В филиале разработан пул энергоэффективных проектов. Большая часть из них направлена на экономию топливно- энергетических ресурсов. На электростанциях меняется и модернизируется оборудование, обеспечивающие текущие электрические и тепловые нагрузки.

Часть проектов связана с внедрением энергосберегающего оборудования внутри периметров и зданий производственных помещений энергообъектов. Так в 2017 году в котлотурбинном отделении Ижевской ТЭЦ-2 была реализована программа замены освещения на светодиодные светильники. Это мероприятие позволит энергетикам сэкономить до миллиона кВт/ч электроэнергии в год.

Дмитрий Федоров, директор Удмуртского филиала ПАО "Т Плюс": "Кроме того, мы много внимания уделяем мотивации персонала. У нас есть понимание, что если сотрудники не настроены экономить, то ничего у нас не получится. Для смен, которые работают на станциях, разработаны мотивационные программы. Это некие соревнования. Смены отчитываются, как они отработали в части экономии собственных нужд, топлива, еще ряда параметров. Смена, отработавшая максимально эффективно, получает наибольшую премию. Сегодня мы реально увидели, что этот инструмент работает и приносит тот эффект, который необходим нашей компании".

Отдельно Дмитрий Федоров рассказал, о том, как тема энергоэффективности реализуется в тепловых сетях Ижевска. Модернизация теплосетевой инфраструктуры в этом году впервые проходила в рамках концессионного соглашения. В работы по обновлению системы теплоснабжения направлено около полумиллиарда рублей. В городе заменено 40 км квартальных трасс с применением новых материалов, выполнены работы по обновлению оборудования на 55 ЦТП.

Объекты концессионного соглашения выбирались на основании технического аудита тепловых сетей. Благодаря этому удалось правильно определить и заменить наиболее проблемные участки. В результате повреждаемость системы отопления квартальных сетей уже в 2017 году снизилась на 9%.

Пленарное заседание конференции завершилось награждением. Одним из победителей регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2017 признан Удмуртский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс". Компания реализовала проект по автоматизации системы теплопотребления бюджетных учреждений г.Ижевске. Ее руководитель Денис Детинкин получил диплом и памятный знак ENES из рук заместителя министра энергетики, ЖКХ и госрегулирования тарифов УР Юрия Бродько.

