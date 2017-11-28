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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Рязаньэнерго расчистило свыше 1200 га трасс ЛЭП в 2017 году

Рязаньэнерго расчистило свыше 1200 га трасс ЛЭП в 2017 году

1 декабря 2017, 11:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго" подвели итоги работы по расчистке и расширению просек под воздушными линиями электропередачи (ВЛ) в 2017 году. За время подготовки к осенне-зимнему периоду рязанские энергетики освободили от поросли 1239,77 га трасс линий электропередачи (ЛЭП).

Для предотвращения отключений ВЛ из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода было расчищено и расширено 443,74 га просек под линиями электропередачи напряжением 110 кВ; 312,7 га под ВЛ 35 кВ, 483,33 га под ВЛ 6,10 кВ. План года по расчистке просек уже выполнен на 100 %. Все мероприятия по расчистке трасс и расширению просек ЛЭП производились в строгом соответствии с нормативными правилами и требованиями законодательства.

Для повышения эффективности работ по освобождению от поросли трасс ЛЭП Рязаньэнерго привлекает имеющуюся в филиале высокопроизводительную технику: тракторы с навесным оборудованием, бульдозер и мульчеры. Применение мульчеров существенно повышает производительность и эффективность данных работ, обеспечивающих сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не требуется утилизировать. Сейчас на балансе Рязаньэнерго находится 5 мульчеров, работающих во всех подразделениях филиала.

Энергетики подчеркивают, что качественное и своевременное выполнение работ по расчистке и расширению трасс ВЛ минимизирует риск повреждения электроустановок, позволяет обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей и является важным условием успешного прохождения периода максимальных нагрузок.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Рязаньэнерго"
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