"Саратовские распределительные сети" повысили надежность электроснабжения сел Петровского района

РусКабель приглашает на юбилейную выставку
1 декабря 2017, 11:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
В селах Петровского района - Ножкино, Синенькие, Рязановка, Новый Вершаут, Савино, Баклуши, Забайкино, Татарская Пакаевка - повышена надежность электроснабжения потребителей. Результат достигнут благодаря работе филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети".
Задача повышения надежности электроснабжения решена путем реконструкции оборудования подстанции 35/10 кВ "Ножкино". Энергетики демонтировали предохранитель стреляющего типа ПСН-35, разъединитель РНД-35 и вентильные разрядники РВС-35. Их заменили на современный реклоузер Smart35Sub7, ограничители перенапряжения ОПН-35 и трехполюсный разъединитель 35 кВ типа РГ-53.
Внедрение нового оборудования позволило не только поднять уровень надежности электроснабжения потребителей, но и повысить безопасность энергетиков при работе на подстанции. Еще одним его плюсом станет снижение расходов в процессе дальнейшей эксплуатации подстанции 35/10 кВ "Ножкино".