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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Саратовские распределительные сети" повысили надежность электроснабжения сел Петровского района

В селах Петровского района - Ножкино, Синенькие, Рязановка, Новый Вершаут, Савино, Баклуши, Забайкино, Татарская Пакаевка - повышена надежность электроснабжения потребителей. Результат достигнут благодаря работе филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Саратовские распределительные сети".

Задача повышения надежности электроснабжения решена путем реконструкции оборудования подстанции 35/10 кВ "Ножкино". Энергетики демонтировали предохранитель стреляющего типа ПСН-35, разъединитель РНД-35 и вентильные разрядники РВС-35. Их заменили на современный реклоузер Smart35Sub7, ограничители перенапряжения ОПН-35 и трехполюсный разъединитель 35 кВ типа РГ-53.

Внедрение нового оборудования позволило не только поднять уровень надежности электроснабжения потребителей, но и повысить безопасность энергетиков при работе на подстанции. Еще одним его плюсом станет снижение расходов в процессе дальнейшей эксплуатации подстанции 35/10 кВ "Ножкино".

Компания: ПАО "МРСК Волги"
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