Соглашение о сокращении добычи нефти продлено до конца 2018 года

Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халеда Аль-Фалиха прошла 3-я Министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств.

Во встрече приняли участие представители 30 стран: 24 участника "венских соглашений", а также 6 стран-наблюдателей.

В ходе обсуждения стороны пришли к единогласному решению о продлении соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года. На пост председателя ОПЕК с 1 января 2018 года будет назначен Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Аль-Мазруи.

По итогам встречи Александр Новак дал следующую оценку состоявшимся переговорам: "Мы успешно и конструктивно провели переговоры по продлению сделки. Мы удовлетворены результатами балансировки рынка, сокращением излишков нефти и нефтепродуктов, снижением волатильности цен, а также возврату инвестиционной активности в отрасли. В тоже время мы также единодушно подтвердили то, что мы находимся лишь в середине пути, и для того, чтобы достичь окончательной цели по балансировке рынка, нам нужно продолжить совместные усилия".

По общей договоренности следующая Министерская встреча запланирована на июнь 2018 года. "Эта будет одна из возможностей для корректировки наших договоренностей в случае, если того потребует ситуация на рынке", - добавил Александр Новак.

"Декларация о сотрудничестве" ОПЕК+