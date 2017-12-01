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Специалисты "Пермэнерго" обеспечили электроснабжение Фестивального дома, открытого на городской эспланаде Перми

Специалисты Пермэнерго обеспечили электроснабжение Фестивального дома, открытого на городской эспланаде Перми

1 декабря 2017, 17:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" обеспечил электроснабжение Фестивального дома, открытого на площади у здания Законодательного Собрания Пермского края.

Технические мероприятия, реализованные филиалом "Пермэнерго", позволили выдать необходимую для функционирования Фестивального дома мощность в объеме 600 кВт.

На площадку Фестивального дома перенесены популярные проекты Большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время". Среди них - Сказариум", "Город мастеров", "Игротека", "Зона отдыха". Таким образом Большой летний фестиваль стал круглогодичным. В Фестивальном доме будут проходить лекции, показы кино и спектаклей, мастер-классы. Также он выступит площадкой для различных форумов и фестивалей.

Зимой Фестивальный дом с уютными кафе, гардеробом и теплыми сушилками для варежек станет частью ледового городка.

Напомним, что проведение фестиваля "Пермский период. Новое время" инициировал губернатор региона Максим Решетников. За летний сезон мероприятия фестиваля посетили более 400 тысяч человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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