 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты филиала "Калугаэнерго" провели мероприятие по профилактике электротравматизма в классе ОБЖ МЧС России по Калужской области

Специалисты филиала Калугаэнерго провели мероприятие по профилактике электротравматизма в классе ОБЖ МЧС России по Калужской области

1 декабря 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО

Обсудить на форуме

231 просмотр

В рамках информационно-разъяснительной программы, направленной на предупреждение случаев электротравматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства компании, сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" провели мероприятия со школьниками региона в классе ОБЖ ГУ МЧС России по Калужской области.

Очередные уроки "электрической грамоты" состоялись 29 ноября. Их участниками стали третьеклассники школы № 7 г. Калуги.

Ребятам был показан фильм "Когда электричество бывает опасным?", полученные знания были закреплены в ходе беседы. Ребята узнали, чем опасны трансформаторные подстанции и линии электропередачи, что означают предупреждающие знаки, нанесенные на них, как правильно выходить из зоны "шагового напряжения".

На память об уроке ребята получили наглядные пособия по электробезопасности: расписания уроков и закладки.

Сотрудничество энергокомпании с ГУ МЧС Калужской области в такой социально важной сфере, как профилактика несчастных случаев с детьми, будет продолжено.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!