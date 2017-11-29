Специалисты филиала "Калугаэнерго" провели мероприятие по профилактике электротравматизма в классе ОБЖ МЧС России по Калужской области

В рамках информационно-разъяснительной программы, направленной на предупреждение случаев электротравматизма со сторонними лицами на объектах электросетевого хозяйства компании, сотрудники филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" провели мероприятия со школьниками региона в классе ОБЖ ГУ МЧС России по Калужской области.

Очередные уроки "электрической грамоты" состоялись 29 ноября. Их участниками стали третьеклассники школы № 7 г. Калуги.

Ребятам был показан фильм "Когда электричество бывает опасным?", полученные знания были закреплены в ходе беседы. Ребята узнали, чем опасны трансформаторные подстанции и линии электропередачи, что означают предупреждающие знаки, нанесенные на них, как правильно выходить из зоны "шагового напряжения".

На память об уроке ребята получили наглядные пособия по электробезопасности: расписания уроков и закладки.

Сотрудничество энергокомпании с ГУ МЧС Калужской области в такой социально важной сфере, как профилактика несчастных случаев с детьми, будет продолжено.

