Свыше 100 студентов-энергетиков посетили астраханский филиал МРСК Юга в Дни открытых дверей

В соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве с вузами региона в астраханском филиале ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") состоялись Дни открытых дверей для студентов-энергетиков. В мероприятиях приняли участие более 100 учащихся Астраханского государственного университета и Астраханского государственного технического университета.

Специалисты астраханского филиала МРСК Юга рассказали студентам об истории развития электросетевого комплекса региона и предприятия, об основных направлениях производственной деятельности филиала, кадровой и социальной политике МРСК Юга. Сотрудники филиала ответили на вопросы учащихся о перспективах прохождения летней практики и будущем трудоустройстве в астраханский филиал компании.

С большим интересом будущие энергетики познакомились с работой диспетчерской службы, побывали в химической лаборатории и лаборатории службы изоляции и защиты от перенапряжений. Много впечатлений у ребят осталось после посещения одной из самых современных подстанций Астрахани – ПС 110/10-10 кВ "Юбилейная".