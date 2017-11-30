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Отраслевые новости: В мире

Установка для электростатического опудривания кабелей и проводов

Установка для электростатического опудривания кабелей и проводов

1 декабря 2017, 17:40
Рубрика: В мире
Метки: Rolf Schlicht, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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Установка RSC представляет собой четвёртое поколение машин для опудривания кабелей и проводов, разработанных компанией Rolf Schlicht GmbH. Она основана на самой современной технологии и обеспечивает равномерное, точно дозируемое и абсолютно беспыльное опудривание кабелей и проводов такими средствами, как тальк, стеарат, влагоразбухающий порошок, или нанесение лакового покрытия.

Разработав новые технологические приёмы электростатического опудривания и новые системы фильтров, компания смогла упростить конструкцию машины и добиться сокращения энергопотребления, используемых материалов и общих расходов при поддержании постоянно высокого уровня качества процесса опудривания. Благодаря электростатическому заряду порошка достигается высокая сила адгезии на изделии и исключительно равномерный слой на его поверхности. Электростатическое притяжение также гарантирует отсутствие попадания порошка за пределы камеры. Установка оснащена полностью автоматической и не требующей специального технического обслуживания системой фильтров, для очистки которой не применяется продувка воздухом под давлением.

Благодаря этой системе в машине создаётся постоянный вакуум, в результате порошок не может проникнуть в окружающую среду. Установки RSC изготавливаются в соответствии с указанными потребителем параметрами, такими как скорость экструзионной линии и диаметр кабельного изделия. Возможны несколько опций при выборе машины, например, при нехватке места на технологической линии может быть предложена отдельно стоящая камера для опудривания.

Компания: RusCable.Ru
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