В "Черном списке" неплательщиков – предприятия ЖКХ РСО-Алания

На официальном сайте МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний "Россети") в очередной раз обновился раздел "Черный список неплательщиков", где публикуется перечень юридических лиц с суммами дебиторской задолженности перед энергокомпанией и ее управляемыми Обществами. По состоянию на 1 октября 2017 года в число злостных неплательщиков АО "Севкавказэнерго" вошло более 20 потребителей-юридических лиц с общей задолженностью 1,25 млрд руб.

Значительная часть обозначенной суммы приходится на долю МУП "Владикавказские водопроводные сети" (642 млн руб.) и ОАО "Владикавказские тепловые сети" (385 млн руб.). Ряд предприятий ЖКХ также нарастил критическую сумму задолженности за потребленную электроэнергию. Среди них ВМУП "Тепловые сети" (41 млн руб.), АО "ГУ ЖКХ" (25 млн руб.), МУП "Коммунальщик" (19 млн руб.).

Девять предприятий – исполнителей коммунальных услуг накопили долги от 2 млн руб. до 9 млн руб. Среди них ООО "Сармат", ООО "Владикавказское домоуправление № 1", ООО "Коммунальный сервис", ООО "ГУЖФ", ТСЖ-33, ООО "ИЦ", ООО "Жилкомсервис", ТСЖ "Первенец" и ТСЖ "Коммунальник".

Среди потребителей, финансируемых из федерального бюджета, серьезные нарушения платежной дисциплины наблюдаются у АО "Оборонэнергосбыт" (70 млн руб.).

Задолженности от 1 млн руб. до 3 млн руб. накопили ВМБУ "Владикавказские дороги", АМО Алагирского городского поселения и ГБОУ Гимназия "Интеллект". Все перечисленные потребители финансируются из местного бюджета.

Среди промышленных и непромышленных потребителей крупные долги имеются у ОАО НПО "Бином" (11 млн руб.), ООО "Экстракт-И" (2,1 млн руб.), ООО "Торговые ряды" (3 млн руб.), ФГБУ "Главрыбвод" (2,7 млн руб.).