В Мордовии прошла международная конференция по развитию кабельной промышленности

23-24 ноября в Саранске прошла крупная конференция, посвященная вопросам развития кабельной промышленности. На встречу приглашены более сорока предприятий и около ста участников из России, Казахстана, Беларуси и Армении, организатором мероприятия выступило ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ", входящее в Группу Компаний "Оптикэнерго".

Конференция открылась под девизом: "ЭМ-КАБЕЛЬ. Новый этап развития", и главная ее цель – показать собравшимся новые достижения завода и кабельного кластера Мордовии.

Группа Компаний "Оптикэнерго" широко практикует ежегодные встречи с потребителями и дилерами продукции и проводит их регулярно, в этом году мероприятие вызвало особый интерес, так как "ЭМ-КАБЕЛЬ" презентует своим гостям новую продукцию – кабели среднего и высокого напряжения. Новое производство, запущенное в рамках реализации первой очереди проекта "Организация производства высоковольтных кабелей на напряжение 10-20-35-110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена" еще в сентябре текущего года осмотрел и одобрил Глава Мордовии В.Д. Волков, отметив его высокий потенциал.

А будущее у новой продукции действительно есть, на сегодняшний день производство загружено заказами, выпущено более 100 км кабелей. Участники конференции также высказали большой интерес к кабелям среднего и высокого напряжения и всего широкого ассортимента номенклатурной линейки ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ".