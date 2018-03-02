В "Т Плюс" не видят оснований для возбуждения антимонопольного дела по Закамскому тепловому узлу

Энергетики "Т Плюс" удивлены решением Управления ФАС по Пермскому краю, возбудившим антимонопольное дело в отношении ООО "Т Плюс новые решения" (ТНР). Компании подозреваются в злоупотреблении доминирующим положением при оказании услуг в Закамском тепловом узле. При этом основная суть претензий антимонопольного органа сводится к сомнительному доводу, что ООО "ТНР" якобы является искусственной компанией-"посредником", созданной в целях "не обоснованного экономическими и технологическими предпосылками увеличения совокупного дохода". В "Т Плюс" считают, что для возбуждения дела о злоупотреблении доминирующим положением нет оснований.

Во-первых, ООО "ТНР" – полноценная транспортная организация, осуществляющая поставку тепла от Пермской ТЭЦ-14 для потребителей Кировского района Перми. Во-вторых, в состав компании входит имущественный комплекс из 60 ЦТП и более 300 км магистральных и квартальных теплосетей, который обслуживает квалифицированный персонал. Логично предположить, что, если бы компания существовала только формально, жители Закамска в течение последних трех лет попросту бы не получали тепло.

Тарифная конструкция в Закамском тепловом узле так же максимально прозрачна: с 2015 года Единой теплоснабжающей организацией для Кировского района выступает компания "Т Плюс". Единый тариф на тепло для всех жителей данной территории сформирован из двух составляющих – тариф на производство теплоэнергии и тариф на транспорт теплоресурса, который осуществляет ООО "ТНР". Подобный подход повсеместно действует не только в отрасли теплоснабжения, но и в других сферах. Например, стоимость хлеба в магазине складывается из затрат на выпечку и его доставки покупателю.

ООО "ТНР" дополнительно выступает проектным офисом, который обеспечен имуществом и иными ресурсами. Это главные условия для участия в федеральных программах софинансирования и привлечения банковских кредитов для инвестирования в систему теплоснабжения района.

Еще один принципиальный момент – при утверждении "Т Плюс" в качестве ЕТО в Закамске тариф для жителей не изменился. Исключение составили 33 из 1243 домов, для которых тариф увеличился по сравнению с ранее принятым, но рост платы граждан за коммунальные услуги не превысил предельного индекса. Для этой группы населения были предусмотрены меры социальной поддержки в виде компенсаций из муниципального бюджета. Этот процесс проходил максимально публично в рамках законодательства. В тарифе ООО "ТНР" эти средства были направлены на реализацию инвестпрограммы. Следовательно, предположения о каком-либо сговоре и необоснованном доходе "Т Плюс" и "ТНР" являются несостоятельными. Со своей стороны, энергетики готовы предоставить в УФАС все запрашиваемые документы и надеются на объективное рассмотрение дела.

