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Отраслевые новости: Энергетика

В декабре "КолАтомЭнергоСбыт" начнет публиковать уведомления об ограничении энергоснабжения в газете "Мурманский вестник"

В декабре КолАтомЭнергоСбыт начнет публиковать уведомления об ограничении энергоснабжения в газете Мурманский вестник

1 декабря 2017, 12:38
Рубрика: Энергетика
Метки: КОЛАТОМЭНЕРГОСБЫТ

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Уведомления потребителей о планируемом введении ограничения режима потребления электрической энергии будут публиковаться гарантирующим поставщиком в печатном издании уже в декабре. Такой способ уведомления должников предусмотрен действующим законодательством.

Напомним, постановление, вступившие в силу с 29 сентября 2017 года, предусматривает более широкий перечень способов уведомления потребителей о введении ограничения потребления электрической энергии. Теперь сообщать о предстоящем отключении электричества можно с помощью СМС-сообщений, путем включения соответствующего уведомления в счет на оплату услуг, публикацией в СМИ и рядом других способов.

Вне зависимости от наличия или отсутствия технической возможности введения ограничения электроснабжения со стороны сетевой организации, потребитель, получивший соответствующее уведомление от ресурсоснабжающей организации, обязан ограничить потребление электроэнергии самостоятельно в срок, указанный в уведомлении. При невыполнении мероприятий должникам грозит административный штраф в размере от 10 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 200 тыс. рублей — для юридических.

"При размещении уведомления о введении ограничения в СМИ потребитель считается извещенным надлежащим образом. Поскольку законом также предусмотрена ответственность потребителя за невведение самоограничения, мы предлагаем возможность получать уведомления адресно - через СМС или электронную почту", - отметил директор филиала "КолАтомЭнергоСбыт" Алексей Горчаков.

Гарантирующий поставщик предлагает потребителям, все еще не оформившим дополнительные соглашения с контактными сведениями, в кратчайшие сроки сообщить в адрес "КолАтомЭнергоСбыт" данные для направления адресных уведомлений.

Компания: АО "АтомЭнергоСбыт"
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