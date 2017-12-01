Ветровая энергия принесла Евросоюзу €36 млрд в 2016

Также европейская индустриальная группа WindEurope подсчитала, что ветровая энергетика обеспечила 236 тысяч рабочих мест и привела к экспорту связанных с ветроэнергетикой продуктов на €8 млрд, пишет Сlean Technica.

WindEurope опубликовала отчет, главной идеей которого является то, что ветровая энергия оказывает влияние не только на экологию, но и на экономику. В 2016 году на ветровую энергетику пришлось €36 млрд — 0,26 от всего ВВП Евросоюза. В докладе говорится, что ветер — разумный источник энергии для экономики. И Европа иллюстрирует этот факт.

Тем не менее эксперты, участвовавшие в написании доклада отмечают, что для увеличения и поддержания успеха необходимы четкие и прогнозируемые действия со стороны государства. Только в этом случае индустрии гарантированно развитие. При активном участии государства, при наличии соответствующих программ. В свою очередь определенность в вопросах возобновляемой энергии облегчит задачу инвесторам, деньги которых начнут поступать в отрасль.

Для успеха закрепления и развития успеха ветровой энергетики необходимо поставить цель — хотя бы 35% энергии в ЕС к 2030 году только из возобновляемых источников. Если такая установка поступит на государственном уровне, то за ней последуют и новые исследования, новые технологии. Все это приведет к появлению дополнительных рабочих мест и экономическому росту.

При этом некоторые страны Европы уже показывают впечатляющие результаты по выработке возобновляемой энергии. Недавно это привело к тому, что из-за перепроизводства энергии немцы получили возможность вернуть деньги за нее обратно. А в конце октября Европа побила свой рекорд по выработке ветровой энергии. Европейские страны получили четверть электроэнергии от ветровых установок. Произведенной электроэнергии хватило бы на обеспечение 197 млн домохозяйств.

Источник: Хайтек