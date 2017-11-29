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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Вологдаэнерго" строит новую линию электропередачи для деревообрабатывающего завода

Вологдаэнерго строит новую линию электропередачи для деревообрабатывающего завода

1 декабря 2017, 12:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО

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Специалисты производственного отделения "Тотемские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" (дочерняя компания ПАО "Россети") совместно с подрядной организацией реализуют инвестиционный проект "Строительство отпайки ВЛ-10 кВ "База Лесхоз" для нового деревообрабатывающего предприятия в Тотемском районе Вологодской области.

Новая линия классом напряжения 10кВ предназначена для передачи электрической энергии от существующей ВЛ-10кВ "Красное Знамя" от ПС 110/10кВ "Тотьма-2" до энергопринимающих устройств завода по деревообработке САУ лесное хозяйство "Вологдалесхоз".

"В настоящее время бригадой "Тотемского" РЭС выполнена строительная часть необходимой для завода линии длиной 1 км, кроме того, установлено 17 опор из 32. Реализация этого проекта позволит не только выполнить договорные обязательства перед заявителем и обеспечить производственные мощности предприятия, но и даст нам возможность "зайти" в промышленную зону города Тотьма, где до настоящего времени электросетевая структура представлена только объектами других организаций. А это в свою очередь появление новых потребителей", - рассказал директор ПО "ТЭС" филиала "Вологдаэнерго" Александр Копосов.

На территории, где будет располагаться новое предприятие, уже возведен фундамент, установлено котельное оборудование, завершена сборка каркаса здания новой котельной. Также запланировано строительство сушильных камер, цеха стружки, склада готовой продукции и собственной подстанции напряжением 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА. Ожидается, что в декабре объект будет введен в эксплуатацию.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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