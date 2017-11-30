Воспитанников и персонал детсада в Челябинске эвакуировали из-за пожара в подвале

Сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание в подвале детского сада в Челябинске в пятницу утром, пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным спасателей, пожар начался в 8:15 (6:15 мск). Дети и персонал были эвакуированы. В 10.35 (08.35 мск) открытое горение было ликвидировано.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что всего из детского сада N270 было эвакуировано 92 ребенка и 20 сотрудников.

"Сейчас дети с воспитателями находятся в соседнем детском саду. Они смогут вернуться в свое помещение, когда закончится проветривание", - отметили в пресс-службе.

Причиной инцидента стало короткое замыкание из-за неисправной электропроводки в подвале здания.

Всего в тушении пожара было задействовано 41 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека, 10 единиц техники.