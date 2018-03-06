ФСК ЕЭС установила 21 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 220-500 кВ на Юге России

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") заменила 21 тыс. изоляторов на линиях электропередачи 11 субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Наибольший объем работ выполнен в Краснодарском крае – на 48 линиях региона заменили 13,5 тыс. стеклянных изоляторов. Новые изоляторы установлены на четырех линиях электропередачи, обеспечивающих выдачу мощности Новочеркасской и Ставропольской ГРЭС, а также Ростовской АЭС в энергосистему Кубани.

Работы производились на высоте около 30 метров. Для замены изоляторов в южном регионе энергетики использовали 50 единиц спецтехники, в том числе автовышки и гидроподъемники.

Специалисты Федеральной сетевой компании регулярно обследуют линии электропередачи с целью выявления дефектов изоляции. Своевременная диагностика и замена стеклянных изоляторов обеспечивают надежность работы линий электропередачи.