Филиал "Ульяновские распределительные сети" завершил реконструкцию ЛЭП 110 кВ

В рамках инвестиционной программы филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") — "Ульяновские распределительные сети" завершена реконструкция двухцепной воздушной линии (ВЛ) 110 кВ Инза - Должниково, Редуктор - Должниково на участке, являющимся заходом на тяговую подстанцию магистральных железнодорожных путей ОАО "РЖД" в Базарносызганском районе Ульяновской области.

Необходимость реконструкции возникла в связи с недостаточной пропускной способностью линии. На участке линии электропередачи общей протяженностью 690 метров проведена замена провода АС-95 на провод большего сечения АС-185, соответствующий сечению всей линии. Произведен монтаж 422 стеклянных изоляторов, ремонт контуров заземления. Смонтированы виброгасители, позволяющие нивелировать разрушающее действие вибраций, возникающих на ВЛ (так называемую пляску провода), и за счет стабилизации провода предотвратить его повреждение, продлив тем самым срок эксплуатации. Помимо этого, на участке было установлено 30 птицеотпугивающих устройств, позволяющих не только защитить птиц от поражения током, но и тем самым предотвратить короткие замыкания линии электропередачи.

Реконструкция повысила пропускную способность ВЛ и надежность транзита передаваемой мощности на участке электросети, отвечающем за электроснабжение железнодорожных путей и ряда бытовых потребителей Ульяновской области.