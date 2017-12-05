Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми исключены из перечня регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения

28 ноября Минэнерго РФ своим приказом утвердило перечень энергосистем и энергорайонов с высокими рисками нарушения энергоснабжения на 2017 – 2022 годы. Благодаря выполнению всех ранее запланированных мероприятий по снижению рисков нарушения энергоснабжения из нового перечня исключены Интинский и Воркутинский энергорайоны энергосистемы Республики Коми.

Вопрос о проблемах в энергоснабжении Интинского и Воркутинского энергорайонов энергосистемы Республики Коми поднимался Системным оператором с 2015 года. В апреле 2016 года Председатель Правления АО "СО ЕЭС" Борис Аюев выступил с предложением об их включении в перечень регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и разработке мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей. В августе 2016 года Минэнерго РФ поддержало предложение, включив энергорайоны в этот перечень.

К возникновению рисков нарушения электроснабжения значительной части потребителей Республики Коми привело неудовлетворительное состояние генерирующего оборудования основного источника генерирующей мощности – Воркутинской ТЭЦ-2, не позволявшее осуществлять ремонт сетевой инфраструктуры. Единственная линия 220 кВ Инта-Воркута, связывающая Интинско-Воркутинский энергорайон с центральной частью региона, нуждалась в ремонте, который из-за природных условий возможен только зимой – в самый сложный для энергетики период. К тому же чтобы провести эти работы Воркутинский энергорайон должен был длительное время работать изолированно от ЕЭС с надежной работой всей собственной генерации. Однако это было невозможно из-за резкого роста аварийности котельного и вспомогательного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, а также проблем с поставками топлива на эту станцию.

Комплекс мероприятий по исправлению ситуации, разработанный по инициативе и при участии Системного оператора, был реализован в течение 2016 – 2017 годов субъектами энергетики региона, представителями региональных и муниципальных органов власти, Ростехнадзора и МЧС. Он включал в себя капитальный ремонт котельного и вспомогательного оборудования Воркутинской ТЭЦ-2, замену фундаментов опор ВЛ 220 кВ Инта-Воркута, монтаж дизельных электростанций на Воркутинской ТЭЦ-1 для ее запуска "с нуля", проведение совместных тренировок по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также разработку технологической схемы оперативного восстановления энергоснабжения при наиболее тяжелых авариях на энергообъектах Интинского и Воркутинского энергорайонов республики.

Для реализации проекта в Системном операторе была создана специальная рабочая группа, в которую вошли инициативные сотрудники нескольких региональных диспетчерских управлений. Они занимались выработкой наиболее эффективных решений по различным техническим и организационным аспектам и доводили их до компаний – участников проекта и органов власти. Рабочая группа координировала взаимодействие всех участников проекта, осуществляя непосредственную работу с руководителями и специалистами филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго", Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, местных органов исполнительной власти и Ростехнадзора. В общей сложности проведено более 10 совещаний, на которых обсуждались проблемы реализации проекта и решения возникающих сложных ситуаций.

В целях проверки работоспособности этой схемы в июне-августе 2017 года Системным оператором были проведены натурные испытания по отработке технологической схемы разворота "с нуля" Воркутинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и координации действий диспетчеров Системного оператора и оперативного персонала субъектов энергетики региона. Специалисты Системного оператора при проведении испытаний осуществляли взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Коми, руководителями сетевых и генерирующих компаний, представителями Ростехнадзора и МЧС.

Натурные испытания подтвердили возможность подачи напряжения потребителям Воркутинского и Интинского энергорайонов Республики Коми в случае их полного погашения при неблагоприятных режимно-балансовых ситуациях. Испытания доказали работоспособность созданной технологической схемы с участием дизельных электростанций, позволяющих осуществить запуск "с нуля" Воркутинской ТЭЦ-1 и последующий запуск от нее Воркутинской ТЭЦ-2, а также позволили отработать действия всех включенных в процесс служб и подразделений.

За участие в мероприятиях по повышению надежности энергоснабжения потребителей Воркутинского и Интинского энерграйонов Республики Коми руководители филиалов АО "СО ЕЭС" ОДУ Северо-Запада и Коми РДУ были отмечены наградами Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.