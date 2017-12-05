Legrand представила "Академию ЦОД"

30 ноября 2017 года Группа Legrand запустила новый уникальный информационный проект для формирования комплексного подхода к проектированию дата-центров на базе оборудования Legrand – двухдневный семинар "Академия ЦОД Legrand". Проект реализуется в рамках партнерской программы "Legrand Technology Provider", цель которой - формирование условий для развития бизнеса с Legrand и обеспечение высокого уровня компетенции партнёров Компании.

Участниками мероприятия стали более 30 представителей компаний – системных интеграторов из разных городов России и стран ближнего зарубежья. Встреча слушателей "Академии" прошла при участии партнера Legrand – компании 3data.

В рамках двухдневного семинара обсуждались вопросы, связанные со строительством и эффективной работой центров обработки данных. Фокус был сделан на систематизации подхода к безопасности функционирования оборудования, защите от перебоев в сетях электропитания и механических повреждений, а также на поддержании оптимальных температурных режимов. Приглашенные эксперты обсудили принципы построения инновационных дата-центров, а также вопросы повышения надежности и управляемости современного ЦОД.

Гостям мероприятия была предоставлена возможность посетить новый центр обработки данных компании 3data для знакомства с практическими аспектами работы передового оборудования Legrand для ЦОД.

"Рынок дата-центров во всем мире стабильно растет как с точки зрения занимаемых площадей, так и вычислительных мощностей. Драйверами развития служат диджитализация бизнеса, потребность в облачных системах, развитие искусственного интеллекта. В связи с этим на первый план выходят безопасность, устойчивое энергоснабжение хранилищ данных и их защита от внешних воздействий. Мы проводим это мероприятие, чтобы рассказать представителем отрасли, как наиболее эффективно решать стоящие перед ними задачи", - сказал Александр Никитин, Директор дивизиона ИБП и решений для ЦОД, Legrand Россия и СНГ.

В планах Legrand - проведение "Академии" на регулярной основе несколько раз в год, с привлечением каждый раз новых спикеров для максимально полноценного освещения тематики.