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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило мощность жилому дому в Парголово

Ленэнерго обеспечило мощность жилому дому в Парголово

5 декабря 2017, 12:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 620 кВт мощности многоквартирному дому в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ №216 "Северная Долина".

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты "Ленэнерго" оборудовали трансформаторную подстанцию с устройством автоматического ввода резерва, мощностью 1250 кВА, а также проложили кабельную линию 10 кВ.

Жилой комплекс "На Заречной" — современный ЖК в Выборгском районе Санкт-Петербурга, расположенный в зеленой зоне рядом с Шуваловским парком и развитой инфраструктурой.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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