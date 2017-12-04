"Ленэнерго" обеспечило мощность жилому дому в Парголово

Анонс RusCable Insider Digest
5 декабря 2017, 12:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") обеспечило 620 кВт мощности многоквартирному дому в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Источником питания стала подстанция 110 кВ №216 "Северная Долина".
Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты "Ленэнерго" оборудовали трансформаторную подстанцию с устройством автоматического ввода резерва, мощностью 1250 кВА, а также проложили кабельную линию 10 кВ.
Жилой комплекс "На Заречной" — современный ЖК в Выборгском районе Санкт-Петербурга, расположенный в зеленой зоне рядом с Шуваловским парком и развитой инфраструктурой.