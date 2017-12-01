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Отраслевые новости: Энергетика

ЛуТЭК стал серебряным призером смотра-конкурса Дальневосточной генерирующей компании по охране труда

ЛуТЭК стал серебряным призером смотра-конкурса Дальневосточной генерирующей компании по охране труда

5 декабря 2017, 15:10
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛУТЭК, ОХРАНА ТРУДА

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Лучегорский топливно-энергетический комплекс (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") стал серебряным призером смотра-конкурса по охране труда среди филиалов АО "ДГК" 2017 года.

В этом году ЛуТЭК направил на выполнение мероприятий по ОТ, включая приобретение инструментов и приспособлений, средств защиты, ремонт производственно-бытовых помещений, более 125 млн рублей.

В ходе смотра 993 сотрудника филиала, занятых на работе с вредными условиями труда, прошли периодический медицинский осмотр. Восемь работников получили санаторно-курортное лечение. С целью активизации работы по ОТ был введен в действие график проверок рабочих мест как собственного персонала, так и персонала подрядных организаций, организованы ежедневные дежурства по ОТ. Также регулярно проводились Дни охраны труда, Дни мастера, декадники и месячники безопасности.

С начала года случаев производственного травматизма в филиале не зарегистрировано.

Ежегодный смотр-конкурс проводится в целях выполнения Комплексной программы обеспечения безопасности труда и охраны здоровья работников энергокомпании. В 2017 году он был организован в рамках акции "Год безопасности при эксплуатации и обслуживании тепломеханического оборудования". При подведении итогов конкурса учитывались результаты проведения специальной оценки условий труда в филиалах, выполнение мероприятий по улучшению условий труда, показатели травматизма и профессиональных заболеваний, организация обучения, санаторно-курортного лечения персонала.

Компания: АО "ДГК"
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