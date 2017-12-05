RWE расконсервирует газовые ТЭС в преддверии зимнего сезона

Немецкая энергокомпания RWE объявила о вводе в эксплуатацию двух своих ранее законсервированных газовых ТЭС в преддверии зимнего сезона.

Две вновь введенные в эксплуатацию газовые турбины мощностью 200 МВт каждая на ТЭС Weisweiler будут функционировать впредь до отдельного уведомления. В сентябре 2017 г. компания расконсервировала газовую электростанцию Gersteinwerk-G мощностью 355 МВт, которая будет находиться в эксплуатации в зимний период 2017-2018 гг. (вплоть до марта 2018 г.). В августе 2017 г. RWE на 1 год (до конца I квартала 2019 г.) отложила плановую консервацию своей газовой ТЭС Moerdijk-2 мощностью 430 МВт в Нидерландах. Причиной расконсервирования газовых станций является повышение рентабельности газовых ТЭС на фоне снижения выработки ветровой генерации в периоды низкой ветровой активности зимой.

В то же время компания отметила снижение рентабельности находящихся в ее собственности ряда мощных ТЭС, работающих на каменном угле. Ситуация с угольными ТЭС не улучшится даже с учетом предполагаемого участия государства в их эксплуатации, так как государственные органы испытывают давление со стороны представителей Партии зеленых (Green Party), требующих закрытия угольных электростанций. Под их давлением Правительство Германии согласилось ввести более строгие, чем предлагаемые Евросоюзом ограничения на выбросы ртути, оксидов азота и твердых частиц. Для соответствия новым требованиям потребуется масштабная модернизации существующих электростанций. При этом некоторые



станции все равно придется закрыть в связи с истечением срока эксплуатации и невозможностью их реконструкции до соответствия новым экологическим требованиям.

