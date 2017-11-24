Смоленскэнерго привлекает школьников и студентов в профессию

Филиал ПАО "МРСК Центра"-"Смоленскэнерго"​ продолжает проводить работу по популяризации профессии энергетика. В период начала учебного года сотрудниками управления по работе с персоналом Смоленскэнерго проведены лекции профориентации для учеников средних школ и учащихся средних профессиональных образовательных учреждений.

В рамках плана работы по профессиональной ориентации специалисты управления персоналом старались охватить как можно больше районов области, чтобы рассказать будущим абитуриентам и учащимся профильных колледжей и техникумов о профессии энергетика. Данные мероприятия вызвали повышенный интерес у учащиеся Гагаринского многопрофильного колледжа, Десногорского энергетического колледжа, Вяземского политехнического техникума, Вяземского железнодорожного техникума, Рославльского многопрофильного колледжа, Верхнеднепровского технологического техникума, а также учеников средних школ г. Дорогобуж, п. Кардымово, ПГТ Красный, г. Сычевка, г. Ярцево, п. Новодугино.

Энергетики рассказали о деятельности Смоленскэнерго, где работает почти 3,5 тысячи человек, которые ежедневно обеспечивают надежное электроснабжение потребителей области. Школьников познакомили с условиями программы целевого приема и обучения профессии энергетика в профильных сузах города Смоленска и области и филиале ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский университет "МЭИ" в г. Смоленске на базе 11 классов. Учащихся техникумов и колледжей ознакомили с условиями обучения по программе "Стипендиат", рассказали о прохождении производственной практики и возможности дальнейшего трудоустройства по окончании учебного заведения. Все учащиеся с интересом отнеслись к предложенной теме и задавали вопросы о специфике профессий в электроэнергетики.

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" уделяет большое внимание проведению целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и школьников. Только в 2017-2018 учебном году 27 студентов дневных отделений являются стипендиатами ПАО "МРСК Центра" и получают корпоративную стипендию. В соответствии с заключенными договорамивсе они после окончания обучения придут на работу в сетевую компанию.