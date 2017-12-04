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Отраслевые новости: Россия

Страшный пожар под Сысертью, в котором погибли трое детей, возник из-за замыкания в проводке

Страшный пожар под Сысертью, в котором погибли трое детей, возник из-за замыкания в проводке

5 декабря 2017, 13:31
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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Экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям собирают в Сысерти. Напомним, этим утром пожар случился в посёлке Новоипатово Сысертского городского округа. В огне погибли трое детей и их отец. Спастись удалось только маме и бабушке, сейчас они с ожогами находятся в больнице.

Последняя сводка МЧС с места происшествия: наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Как сообщил заместитель главного инспектора по надзору Максим Пинчугов, рассматриваются все возможные версии.

По данным спасателей, замыканиями в электропроводке объясняется каждый третий пожар в Свердловской области.

– В связи с наступлением зимнего пожароопасного периода и активной эксплуатацией электробытовых нагревательных приборов вероятность возникновения пожара от короткого замыкания возрастает, – сообщили в МЧС и попросили граждан быть как можно более внимательными, не перегружать электросети, включая одновременно несколько электроприборов, не оставлять приборы без присмотра.

Также спасатели рекомендуют оборудовать дома пожарными извещателями – они способны разбудить спящих и тем самым спасти жизнь.

На экстренно созванной комиссии представители местной администрации должны решить, что предпринять, как работать с населением, чтобы подобные ситуации не повторялись. Есть предложение отдельным категориям населения раздавать пожарные извещатели бесплатно.

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