 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Тамбовэнерго снижает дебиторскую задолженность

Тамбовэнерго снижает дебиторскую задолженность

5 декабря 2017, 13:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

188 просмотров

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжает претензионно-исковую работу, направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

С января по октябрь 2017 года в производстве судов различных инстанций находилось 176 дел на общую сумму 1 млрд 275 млн. рублей. По 83 делам уже вынесены решения в пользу предприятия на сумму 159 млн. рублей. Для взыскания в службу судебных приставов на сегодняшний день передан 91 исполнительный лист на сумму 34 млн. рублей.

Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей региона, поскольку средства, полученные Тамбовэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!