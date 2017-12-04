Тамбовэнерго снижает дебиторскую задолженность

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" продолжает претензионно-исковую работу, направленную на погашение дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

С января по октябрь 2017 года в производстве судов различных инстанций находилось 176 дел на общую сумму 1 млрд 275 млн. рублей. По 83 делам уже вынесены решения в пользу предприятия на сумму 159 млн. рублей. Для взыскания в службу судебных приставов на сегодняшний день передан 91 исполнительный лист на сумму 34 млн. рублей.

Действия неплательщиков ставят под угрозу надежность электроснабжения потребителей региона, поскольку средства, полученные Тамбовэнерго за оказание услуг по передаче электроэнергии, направляются, в том числе, на выполнение производственных программ. Предприятие будет последовательно продолжать работу по взысканию дебиторской задолженности, используя для этого все предусмотренные действующим законодательством механизмы.