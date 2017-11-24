УК "Ветроэнергетика" и Ростовская область подписывают соглашение о сотрудничестве

ООО "Управляющая компания "Ветроэнергетика" (управляет Фондом развития ветроэнергетики, учрежденным ПАО "Фортум" и АО "РОСНАНО") и правительство Ростовской области заключили юридически необязывающее соглашение о сотрудничестве, которым предусмотрено строительство в 2018-2021 гг. на территории региона ветряных электростанций совокупной мощностью до 600 МВт. Инвестиции будут производиться на основе отдельных решений.
"Уже сегодня генерация в Ростовской области – крупнейшая в Южном федеральном округе, мощность донской энергосистемы превышает 6 гигаватт. Укрепить это преимущество мы сможем, развивая альтернативную энергетику. Для нас этот проект означает, по сути, создание новой индустрии, и мы всемерно будем его поддерживать", - заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"Правительство Ростовской области – перспективный партнер для развития проекта ветряной электроэнергетики. Наше сотрудничество станет важным шагом на пути становления региона как одного из лидеров российской генерации на основе ВИЭ", - говорит Александр Чуваев, генеральный директор УК "Ветроэнергетика".
"Ростовская область станет одной из ключевых территорий как для проектов Фонда развития ветроэнергетики по строительству ветропарков, так и для локализации производства элементов оборудования ветроэнергетических установок. Богатый ветропотенциал региона обеспечит максимально эффективную работу ветрогенерации", - заявил председатель совета директоров УК "Ветроэнергетика" Алишер Каланов.
Фонд развития ветроэнергетики создан на паритетной основе "Фортум" и "РОСНАНО". Управление Фондом осуществляет УК "Ветроэнергетика", принадлежащая партнерам в равных долях. В ходе состоявшегося в 2017 г. конкурсного отбора мощности на основе возобновляемых источников энергии, проектная компания Фонда получила право на строительство ветряной электрогенерации в объеме 1000 МВт в 2018-2022 гг.