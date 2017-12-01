В ФСК ЕЭС прошла программа повышения квалификации – Школа главного инженера

Участниками программы стали прошедшие отбор кандидаты, рекомендуемые в кадровый резерв на руководящие должности блоков главного инженера в филиалах компании.

Мероприятие приурочено к году повышения надежности работы ЕНЭС и корпоративному году инженера. Цель – развитие компетенций резервистов и повышение культуры безопасности труда.

Мероприятие (27 ноября - 1 декабря в Москве), состояло из модулей по новым трендам в электроэнергетике, техническому перевооружению и реконструкции объектов, особым периодам работы, а также вопросам эксплуатации оборудования и энергетического менеджмента.

Особое внимание было уделено развитию управленческих компетенций и работе с персоналом: оценке поведенческих рисков при подборе и ротации работников, психологическим особенностям поведения людей в стрессовых ситуациях.

Один из дней мероприятия был посвящен культуре безопасности, в ходе которого состоялся обмен опытом с представителями компаний "СУЭК", "СИБУР", "Технической академии Росатома" и другими экспертами.

По итогам экспертной сессии прошел круглый стол по вопросам повышения безопасности, где обсуждались предложения по внедрению лучших практик в ФСК ЕЭС.